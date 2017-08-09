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Vega Squadron продлила контракты с составом по CS:GO

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Организация Vega Squadron объявила о продлении контрактов с игроками состава по CS:GO на длительный срок.

«Во-первых, я бы хотел отметить, что с большинством ребят из этого состава мы знакомы уже давно и работали еще в 2015 году. С тех пор они добились серьезного прогресса и после недавних успехов на CIS Minor, квалификации к PGL Major и опыта игры на Мейджоре я вижу, как у ребят горят глаза, как они хотят тренироваться и становиться лучше. Что касается отсутствия замен, то стоит отметить, что в современном киберспорте очень больше значение имеют взаимодействие и командная «химия», которые являются сильными сторонами наших ребят. Так что даже если бы мы поменяли кого-нибудь из ребят на более опытных или даже индивидуально сильных игроков, то, скорее всего, это отбросило бы нас назад. Наша организация верит в этот состав и будет помогать ему развиваться и вырасти в настоящих чемпионов», – прокомментировал CEO Vega Squadron Алексей Кондаков.

Игроки выступают за Vega Squadron с ноября 2016 года. Коллектив занял 15-16 место на PGL Major Kraków 2017.

Состав Vega Squadron по CS:GO:  

Дмитрий «jR» Червак
Николай «mir» Битюков
Сергей «Keshandr» Никишин
Леонид «chopper» Вишняков
Павел «Hutji» Лашков

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