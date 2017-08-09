«Урал» – «Зенит». Краневиттер дебютировал за петербургский клуб
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер дебютировал в составе петербургского клуба в матче 5-го тура РФПЛ против «Урала».
Аргентинец вышел на поле в начале второго тайма вместо Олега Шатова.
Напомним, «Урал» ведет 1:0, благодаря голу Эрика Бикфалви. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Ильин (Портнягин, 84)
Зенит: Лунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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