«Тосно» – ЦСКА. Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Тосно»
и ЦСКА на матч пятого тура российской премьер-лиги.
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Абазов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Роша, Карницкий, Заболотный, Марков.
ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, М. Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Чалов, Оланаре.
Напомним, что встреча пройдет в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Петровский» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.
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