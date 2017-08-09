Роберто Манчини: Никакой недооценки «Урала» не было
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о ничьей с «Уралом» (1:1) в матче 5-го тура РФПЛ.
- Мы знали, что будет тяжелый матч. Они ловили нас на контратаках, поэтому такой исход игры.
- «Зенит» почти 25 лет не играл с «Уралом» вничью. Равносильно это поражению сегодня?
- Нет, это футбол, может случиться всякое. У нас довольно сложный график, вратарь «Урала» спас несколько моментов во втором тайме.
- У ваших игроков произошла какая-то недооценка соперника после разгрома «Спартака»?
- Ребята выкладывались на полную, никакой недооценки не было.
- Почему после победы над чемпионом сыграли вничью с середняком?
- На данный момент «Урал» хорошо выступает в чемпионате.
- Какие впечатления в целом от чемпионата России?
- Нет ни одного проходного матча, нужно выкладываться по-полной, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1. Отличились Эрик Бикфалви и Александр Кокорин. Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.
В 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».
Матч
Голы
Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Ильин (Портнягин, 84)
Зенит: Лунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция