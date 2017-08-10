Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Куньлунь Ред Стар Юниор» может провести домашние матчи МХЛ в Петербурге или Риге

Источник:  ТАССКомментарии

«Куньлунь Ред Стар Юниор» рассматривает проведение домашних матчей регулярного чемпионата МХЛ в европейской части России или Европе.

- Поскольку наша команда будет играть в Западной конференции, то остальным клубам будет накладно постоянно летать к нам. Поэтому мы очень серьезно рассматриваем вопрос о проведении домашних матчей ближе к Москве. Рассматриваются варианты проведения домашних матчей в Пекине, Риге и Санкт-Петербурге.

В Риге есть арена, где играет ХК «Рига», и есть другая, расположенная рядом с аэропортом. В Санкт-Петербурге рассматриваются два дворца, один из которых - «Юбилейный», - приводит слова пресс-службы китайского клуба ТАСС.

«Кинэна позвали для победы в Кубке Гагарина!». Мощное заявление босса «Куньлуня»

Напомним, с сезона-2017/18 «Куньлунь Ред Стар Юниор» будет выступать в Западной конференции МХЛ. Также была создана команда ВХЛ «Куньлунь Ред Стар Кэпитал», которая будет базироваться в Пекине.

В своем дебютном сезоне в КХЛ «Куньлунь Ред Стар» занял восьмое место Восточной конференции в регулярном чемпионате и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серию «Металлургу» из Магнитогорска. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Будешь нашим королем…» Капризов остался на три года в России, и это хорошо«Будешь нашим королем…» Капризов остался на три года в России, и это хорошоКирилл Капризов задержался в КХЛ еще на три года, и в этом есть свои плюсы. Какие? Объясняет обозреватель «Советского спорта».«Работу в Америке мне пока не дают…» Может ли Ягр приехать в КХЛ? Шанс есть!«Работу в Америке мне пока не дают…» Может ли Ягр приехать в КХЛ? Шанс есть!Яромир Ягр даже не думал, что найти работу в НХЛ будет так сложно. Сейчас чех приехал в Кладно и дал интервью официальному сайту лиги.Игорь Есмантович: Подписали Капризова на три года. Следующий – классный защитникИгорь Есмантович: Подписали Капризова на три года. Следующий – классный защитникПрезидент ПХК Игорь Есмантович после пресс-конференции к Кубку мэра Москвы-2017 рассказал о последних трансферных ходах клубаНападающий «Барыса» Старченко выбыл на 10 недель из-за травмыНападающий «Барыса» Роман Старченко получил травму руки в матче с «Авангардом» на Кубке президента Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте команды из Астаны.«Югра» расторгла контракт с нападающим Алексеевым«Югра» по соглашению сторон расторгла соглашение с нападающим Андреем Алексеевым, сообщается на официальном сайте клуба.
Футбол
Почему главным арбитром на ЦСКА – «Спартак» назначен именно Сельдяков? Отвечаем
Олимпиада
Хайо Зеппельт: Бах дает зеленый свет государственной системе допинга в России
Футбол
«Спартак»: У Тимофеева разрыв крестообразной связки колена
Футбол
Александр Бубнов: Для ЦСКА наступили тяжелые времена
все новости
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Старкалендарьстатистика
МХЛ
МХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости