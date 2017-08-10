«Куньлунь Ред Стар Юниор» может провести домашние матчи МХЛ в Петербурге или Риге

«Куньлунь Ред Стар Юниор» рассматривает проведение домашних матчей регулярного чемпионата МХЛ в европейской части России или Европе.

- Поскольку наша команда будет играть в Западной конференции, то остальным клубам будет накладно постоянно летать к нам. Поэтому мы очень серьезно рассматриваем вопрос о проведении домашних матчей ближе к Москве. Рассматриваются варианты проведения домашних матчей в Пекине, Риге и Санкт-Петербурге.

В Риге есть арена, где играет ХК «Рига», и есть другая, расположенная рядом с аэропортом. В Санкт-Петербурге рассматриваются два дворца, один из которых - «Юбилейный», - приводит слова пресс-службы китайского клуба ТАСС.

«Кинэна позвали для победы в Кубке Гагарина!». Мощное заявление босса «Куньлуня»

Напомним, с сезона-2017/18 «Куньлунь Ред Стар Юниор» будет выступать в Западной конференции МХЛ. Также была создана команда ВХЛ «Куньлунь Ред Стар Кэпитал», которая будет базироваться в Пекине.

В своем дебютном сезоне в КХЛ «Куньлунь Ред Стар» занял восьмое место Восточной конференции в регулярном чемпионате и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серию «Металлургу» из Магнитогорска.