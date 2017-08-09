«Ростов» – «Динамо». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Динамо»
на матч пятого тура российской премьер-лиги.
«Ростов»: Песьяков, Калачев, Вилюш, Паршивлюк, Зуев, Ингасон, Могилевец, Байрамян, Дядюн, Мевля, Гацкан
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Эзатолахи, Юсупов, Киреев, Шомуродов, Думбия, Майер, Кинтеро, Устинов
«Динамо»: Шунин, С. Терехов, Морозов, Шунич, Хольмен, Зотов, Панченко, Катрич, Ташаев, Соу, Вандерсон.
Запасные: Нарубин, Лещук, Белоруков, Козлов, Рыков, Соснин, Сапета, Темников, Кузьмин, Луценко, Погребняк, Бечирай.
Напомним, что встреча пройдет в Ростов-на-Дону на поле стадиона «Олимп-2» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.
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