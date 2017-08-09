Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 1Волгарь
Футбол  Спартак1 : 0Арсенал Тула
Футбол  Тосно0 : 0ЦСКА
Футбол  Урал1 : 1Зенит
Футбол  Рубин0 : 0Локомотив
Футбол  Ростов1 : 0Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рубин» – «Локомотив». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на матч пятого тура российской премьер-лиги. 

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М`Вила, Жемалетдинов, Азмун, Жонатас.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбусь, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш.

Напомним, что встреча пройдет на поле стадиона «Казань Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Ерохин: После первого тайма Манчини подбодрил насПолузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о ничьей в игре с «Уралом» (1:1).Александр Кокорин: Расстроены, что не победилиФорвард «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об игре против «Урала» (1:1).Соломон Кверквелия: Грасию я никогда не уважал как тренера, он просто клоунЗащитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился мнением о бывшем главном тренере «Рубина» Хавьере Грасие.Соломон Кверквелия: Когда Бердыев уходил из «Рубина», я плакалЗащитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился мнением о главном тренере «Рубина» Курбане Бердыеве, при котором он появился в казанском клубе.«Спартак» – «Арсенал». Видео гола ПромесаВ среду в Москве проходит матч 5-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».
Главные новости
Футбол
«Спартак» – «Арсенал». Онлайн
Футбол
Соломон Кверквелия: Грасию я никогда не уважал как тренера, он просто клоун
Футбол
«Спартак» – «Арсенал». Видео гола Промеса
Футбол
«Ростов» – «Динамо». Онлайн
Футбол
«Тосно» – ЦСКА. Онлайн
Футбол
«Рубин» – «Локомотив». Онлайн
Футбол
Роберто Манчини: Кокорин забивает один за себя, один – за Дзюбу
Хоккей
Контракт Зарипова с «Ак Барсом» расторгнут
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» и впервые при Манчини потерял очки
Футбол
«Урал» – «Зенит». Видео голов
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости