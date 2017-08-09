«Рубин» – «Локомотив». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Локомотива»
на матч пятого тура российской премьер-лиги.
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М`Вила, Жемалетдинов, Азмун, Жонатас.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия,
Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбусь, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан.
Миранчук, Фернандеш.
Напомним, что встреча пройдет на поле стадиона «Казань Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.
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