«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» и впервые при Манчини потерял очки
«Зенит» в матче 5-го
тура РФПЛ в гостях сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1.
У хозяев отличился Эрик Бикфалви. У петербуржцев – Александр Кокорин, который с четырьмя голами возглавил бомбардирскую гонку РФПЛ.
Аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер дебютировал за сине-бело-голубых.
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Напомним, в 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал»
14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».
Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.
Матч
Голы
Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Ильин (Портнягин, 84)
Зенит: Лунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция