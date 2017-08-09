«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» и впервые при Манчини потерял очки

«Зенит» в матче 5-го тура РФПЛ в гостях сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1.

У хозяев отличился Эрик Бикфалви. У петербуржцев – Александр Кокорин, который с четырьмя голами возглавил бомбардирскую гонку РФПЛ.

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Напомним, в 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».

Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.