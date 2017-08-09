Контракт Зарипова с «Ак Барсом» расторгнут
Источник: ТАССКомментарии
Контракт нападающего Даниса Зарипова с казанским «Ак Барсом» расторгнут.
«В силу сложившихся обстоятельств контракт Зарипова с «Ак Барсом» был расторгнут», - приводит слова агента хоккеиста Юрия Николаева ТАСС.
Напомним, 25 июля Континентальная хоккейная лига сообщила, что допинг-проба Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b). Она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Зарипов дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.
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