«Тосно» – ЦСКА. Болельщики хозяев заняли фанатский вираж «Петровского» (фото)
Болельщики «Тосно» заняли фанатский вираж стадиона «Петровский» в Петербурге, на котором команда из Ленинградской области проведет домашний матч 5-го тура РФПЛ против ЦСКА.
До переезда на стадион «Санкт-Петербург» на «Петровском» домашние матчи проводил «Зенит», и вираж занимали фанаты петербургского клуба.
Напомним, матч пройдет 9 августа и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Тосно: Юрченко, Чернов, Абазов, Буйволов, Дугалич, Казаев, Роша, Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков
ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Васин, Фернандес, Набабкин, Березуцкий А., Миланов, Головин, Натхо, Оланаре, Чалов
Место и дата
09 августа 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
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