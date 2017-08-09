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«Тосно» – ЦСКА. Болельщики хозяев заняли фанатский вираж «Петровского» (фото)

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Болельщики «Тосно» заняли фанатский вираж стадиона «Петровский» в Петербурге, на котором команда из Ленинградской области проведет домашний матч 5-го тура РФПЛ против ЦСКА.

До переезда на стадион «Санкт-Петербург» на «Петровском» домашние матчи проводил «Зенит», и вираж занимали фанаты петербургского клуба.

Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Напомним, матч пройдет 9 августа и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Тосно - ЦСКА - 0:0

1-й тайм

Состав

Тосно: Юрченко, Чернов, Абазов, Буйволов, Дугалич, Казаев, Роша, Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков

ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Васин, Фернандес, Набабкин, Березуцкий А., Миланов, Головин, Натхо, Оланаре, Чалов

Место и дата

09 августа 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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