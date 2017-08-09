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Валерий Петраков: Сейчас такой этап, когда нужно набирать очки

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итоги матча 7-го тура ФНЛ, в котором его команда одержала победу над «Волгарем» со счетом 2:1.

- Сейчас такой этап, когда нужно набирать очки. Если брать в совокупности игру – забиваем два мяча, вроде бы должны играть спокойнее, но постоянно у нас идет какая-то ошибка, когда нам забивают простой мяч, где нужно было соблюдать все правила обороны. Так невнимательно играть нельзя – нужно играть более надежно. А по игре – считаю, что равная игра была, мы были удачнее при стандартах, по содержанию равная игра. Считаю, что наш игрок не заслуживал удаления. Нужно быть внимательнее к моментам, если ты решается на такой шаг и выносить правильный вердикт. Игрок получает два удара – от одного игрока, второй сзади с отмашкой бьет. Получается, что человек остается просто ненаказанным. Я считаю, что в этом моменте судья просто не разобрался и в моменте с Деобальдом, когда была чистая отмашка. Весь стадион видел, что игрок играет с отмашкой, а он на эти моменты не реагирует. Как так можно, то же не регби! Я понимаю, что ребята молодые, начинают судить и ответственность такая, хотят успокоить игру, но хамства не должно быть на поле, нужно к этим моментам относиться внимательнее. А по самому содержанию мне сегодня игра больше понравилась. В первом тайме был контроль мяча, во втором вышли внимательнее – не сравнить с предыдущей игрой. Да, в конце отдали территориальное преимущество, но здесь уже психология игроков, когда в последние минуты они играют на удержание результата, наверное, это оправдано, - передает слова Петракова официальный сайт «Томи».

Напомним, что «Томь» одержала четвертую победу подряд, набрала 12 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице ФНЛ.

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