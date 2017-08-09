«Урал» не проиграл «Зениту» впервые с 1992 года

«Урал» в матче 5-го тура РФПЛ сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1.

Последний раз команда из Екатеринбурга набирала очки в матче против петербургского клуба в 1992 году. Тогда «Уралмаш» сыграл с «Зенитом» вничью (1:1).

Напомним, матч пятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» закончился вничью со счетом 1:1. Отличились Эрик Бикфалви и Александр Кокорин. Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.

В 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».