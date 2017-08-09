«Урал» не проиграл «Зениту» впервые с 1992 года
«Урал» в матче 5-го тура РФПЛ сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1.
Последний раз команда из Екатеринбурга набирала очки в матче против петербургского клуба в 1992 году. Тогда «Уралмаш» сыграл с «Зенитом» вничью (1:1).
Напомним, матч пятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» закончился вничью со счетом 1:1. Отличились Эрик Бикфалви и Александр Кокорин. Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.
В 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».
Матч
Голы
Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Ильин (Портнягин, 84)
Зенит: Лунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция