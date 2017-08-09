Роберто Манчини: Кокорин забивает один за себя, один – за Дзюбу

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о высокой результативности нападающего петербуржцев Александра Кокорина.

- Если Кокорин забьет все 35 голов, а Дзюба ничего, отправите Артема в дубль?

- Он забивает один за себя, один – за Дзюбу, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта» в Санкт-Петербурге.

Напомним, перед началом сезона Манчини поставил задачу Кокорину и Дзюбе забить 35 мячей за сезон на двоих. На счету Кокорина пять голов с начала сезона. Дзюба не забил ни одного.