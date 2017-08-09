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Роберто Манчини: Кокорин забивает один за себя, один – за Дзюбу

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о высокой результативности нападающего петербуржцев Александра Кокорина.

- Если Кокорин забьет все 35 голов, а Дзюба ничего, отправите Артема в дубль? 
- Он забивает один за себя, один – за Дзюбу, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта» в Санкт-Петербурге.

Напомним, перед началом сезона Манчини поставил задачу Кокорину и Дзюбе забить 35 мячей за сезон на двоих. На счету Кокорина пять голов с начала сезона. Дзюба не забил ни одного. 

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