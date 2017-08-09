Соломон Кверквелия: Когда Бердыев уходил из «Рубина», я плакал

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился мнением о главном тренере «Рубина» Курбане Бердыеве, при котором он появился в казанском клубе.

– Курбана я очень уважаю, только хорошее о нем могу сказать. Он очень хорошо объясняет тактику. Каждый день, каждую игру. Курбан многому меня научил. У него и самого хорошая правая нога. Но когда в штрафной правую ногу ему закроют, он и с левой пробьет или отдаст пас. Особенно Курбан с обороной много работает. Еще классно разбирает соперника.

Как переживал уход Бердыева из «Рубина»? Плакал просто. В отпуске был, когда везде об этом написали. Тяжело это, когда уходит человек, который столько для тебя сделал. Очень большой человек и тренер, много хорошего о нем помню и буду помнить. Если бы не Курбан, я бы в России вообще сейчас не играл. Это человек, который взял меня в команду, доверял, в 19 лет позволил дебютировать в Лиге чемпионов. Да я чуть не зарыдал, когда гимн услышал! – цитирует Кверквелию «Матч ТВ».

Напомним, что Кверквелия был признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком команды в июле.