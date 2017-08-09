«Интер» готов составить конкуренцию «Роме» в борьбе за Мареза
Источник: MirrorКомментарии
Миланский «Интер» – еще один претендент на полузащитника «Лестера» Рияда Мареза.
Как сообщает Mirror, итальянский клуб вступил в борьбу с «Ромой» за игрока сборной Алжира.
Ранее сообщалось, что «лисы» установили ценник на хавбека в размере 50-ти млн евро. При этом агент Мареза отметил, что его клиент точно покинет англичан этим летом.
Добавим, что к алжирцу также проявляет интерес «Барселона».
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