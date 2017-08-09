«Интер» готов составить конкуренцию «Роме» в борьбе за Мареза

Миланский «Интер» – еще один претендент на полузащитника «Лестера» Рияда Мареза.

Как сообщает Mirror, итальянский клуб вступил в борьбу с «Ромой» за игрока сборной Алжира.

Ранее сообщалось, что «лисы» установили ценник на хавбека в размере 50-ти млн евро. При этом агент Мареза отметил, что его клиент точно покинет англичан этим летом.

Добавим, что к алжирцу также проявляет интерес «Барселона».