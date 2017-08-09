Соломон Кверквелия: Грасию я никогда не уважал как тренера, он просто клоун

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился мнением о бывшем главном тренере «Рубина» Хавьере Грасие.

– «Локомотив» стал большим шагом вперед. Очень рад, что я здесь. Просто неописуемо, что для меня «Локо» сделал, спасибо им. Клуб рисковал, когда брал человека, который полгода не играл. И даже в заявку не попадал. Да я чуть было карьеру не закончил. Другие бы на месте «Локомотива» подумали: «Если его нет среди 24 заявленных, может, с ним что-то случилось? Может, он не развивается?» Я же единственный человек в «Рубине», который из дома смотрел 17 игр.

– Почему Грасия так с вами поступал?

– Он результата хотел.

– Вы не давали результата?

– Видимо, нет.

– Читал, что вы якобы допускали грубые ошибки в контрольных матчах на сборах «Рубина».

– Да это смешно вообще. В «Рубине» хотели, чтобы я психологически сломался, и все для этого делали. Что я сделал плохого для «Рубина», не понимаю. Три года подряд играл в основе, а тут приходит человек и поступает так. Грасию я никогда не уважал как тренера. Особенно после всего, что он со мной сделал. Такой я человек: когда вижу, что меня обманывают, не могу иначе. Грасия – вообще не футбольный тренер, а какой-то другой. У меня в «Рубине» при нем было все, кроме футбола. Почему так вышло – пусть Грасия сам ответит, я не буду.

– Вы пытались это узнать у тренера сами?

– Да я там был лишний человек. Сидел и просто ничего не делал. Выходил на тренировку без желания. Какой был смысл, если я все равно знал: играть не буду? Десять игр я не мог попасть в заявку, а мне говорили: «У тебя паспорт иностранца». Про других защитников и их уровень говорить не буду, проблема у меня была с тренером. Он просто клоун, – цитирует Кверквелию «Матч ТВ».

Напомним, что Кверквелия был признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком команды в июле.