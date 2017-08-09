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Александр Кокорин: Расстроены, что не победили

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об игре против «Урала» (1:1).

- Обидно, что не победили. Тяжелая получилась игра. Рады, что сравняли, но расстроены, что не победили.

- Что скажете о Краневиттере? Пара передач были неплохие.
- Он потихоньку вливается. Кто-то может сразу влиться, кто-то нет. Надо спросить у Манчини.

- Вам не показалось, что была волнообразная?
- Первый тайм был непонятным: ни они не создали моменты, ни мы. Были только подходы. Во втором тайме игра пошла поинтереснее, поживее. Расстроены, что не добились результата, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1. Отличились Эрик Бикфалви и Александр Кокорин. Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.

В 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».

Матч

Урал - Зенит - 1:1 (1:0)

Голы

Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).

Состав

Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Ильин (Портнягин, 84)

Зенит: Лунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80)

Предупреждения:

Ильин, 77 - Нету, 77

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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