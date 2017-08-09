Александр Кокорин: Расстроены, что не победили
Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об игре против «Урала» (1:1).
- Обидно, что не победили. Тяжелая получилась игра. Рады, что сравняли, но расстроены, что не победили.
- Что скажете о Краневиттере? Пара передач были неплохие.
- Он потихоньку вливается. Кто-то может сразу влиться, кто-то нет. Надо спросить у Манчини.
- Вам не показалось, что была волнообразная?
- Первый тайм был непонятным: ни они не создали моменты, ни мы. Были только подходы. Во втором тайме игра пошла поинтереснее, поживее. Расстроены, что не добились результата, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Первая важная потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды (видео)
Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1. Отличились Эрик Бикфалви и Александр Кокорин. Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.
В 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».
Матч
Голы
Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Ильин (Портнягин, 84)
Зенит: Лунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция