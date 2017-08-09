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Александр Ерохин: После первого тайма Манчини подбодрил нас

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о ничьей в игре с «Уралом» (1:1).

- Мне было приятно увидеть всех тех, с кем я вместе играл. Мы приехали сюда за победой, ни о какой дружбе на поле речи нет. Старались, были моменты, но не хватило чего-то в завершающей стадии. Сложно сказать, чего именно. Тренер подскажет ошибки, будем двигаться дальше. Возможно, провели немного меньше атак, чем в матче со «Спартаком». Сегодня можно было действовать острее. С физическим состоянием все достаточно неплохо. Второй тайм практически целиком провели на чужой половине поля. Не хватило точности в завершении, моменты были. 

- Как чувствуете себя на позиции центрального полузащитника?
- Я действую на этой позиции с начала чемпионата. С каждым матчем чувствую себя лучше на ней, проблем никаких нет.  

- Серьезный был разговор с тренером после первого тайма?
- Конечно, он приободрил команду.  Сказал, что нужно выйти, действовать активнее впереди, потому что пропустили в первой половине и нужно было отыгрываться. Во второй половине игры гораздо активнее действовали.

- Нашли общий язык с Краневиттером? 
- С игроками высокого уровня легко находить общий язык, - передает слова Ерохина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1. Отличились Эрик Бикфалви и Александр Кокорин. Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.

В 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».  

Матч

Урал - Зенит - 1:1 (1:0)

Голы

Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).

Состав

Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Ильин (Портнягин, 84)

Зенит: Лунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80)

Предупреждения:

Ильин, 77 - Нету, 77

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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