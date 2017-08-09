Александр Ерохин: После первого тайма Манчини подбодрил нас
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о ничьей в игре с «Уралом» (1:1).
- Мне было приятно увидеть всех тех, с кем я вместе играл. Мы приехали сюда за победой, ни о какой дружбе на поле речи нет. Старались, были моменты, но не хватило чего-то в завершающей стадии. Сложно сказать, чего именно. Тренер подскажет ошибки, будем двигаться дальше. Возможно, провели немного меньше атак, чем в матче со «Спартаком». Сегодня можно было действовать острее. С физическим состоянием все достаточно неплохо. Второй тайм практически целиком провели на чужой половине поля. Не хватило точности в завершении, моменты были.
- Как чувствуете себя на позиции центрального полузащитника?
- Я действую на этой позиции с начала чемпионата. С каждым матчем чувствую себя лучше на ней, проблем никаких нет.
- Серьезный был разговор с тренером после первого тайма?
- Конечно, он приободрил команду. Сказал, что нужно выйти, действовать активнее впереди, потому что пропустили в первой половине и нужно было отыгрываться. Во второй половине игры гораздо активнее действовали.
- Нашли общий язык с Краневиттером?
- С игроками высокого уровня легко находить общий язык, - передает слова Ерохина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1. Отличились Эрик Бикфалви и Александр Кокорин. Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.
В 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».
Матч
Голы
Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Ильин (Портнягин, 84)
Зенит: Лунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция