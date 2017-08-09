Далер Кузяев: Возможно, не успели восстановиться после игры со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился мнением об игре против «Урала» (1:1).

- Прошло всего два дня после матча «Спартака». Возможно, не успели восстановиться. Но у «Урала» тоже было только два дня.

- Только в этом дело, что не удалось добиться победы?

- Моменты были, реализация подвела. У меня были стопроцентные моменты. Будем работать дальше, - передает слова Кузяева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1. Отличились Эрик Бикфалви и Александр Кокорин. Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.

В 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».