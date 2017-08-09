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Федерер вышел в 3-й круг «Мастерса» в Монреале

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале, обыграв Петера Полански из Канады.

Встреча, которая длилась 53 минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:1.

За все время игры Федерер пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На активе канадца один эйс и шесть ошибок на подаче. 

Таким образом, швейцарец одержал вторую победу над Полански в двух проведенных матчах и за выход в четвертьфинал сыграет с победителем матча Джек Сок (США) – Давид Феррер (Испания).

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