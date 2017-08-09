Эрик Бикфалви: Ничья с «Зенитом» – хороший результат, но могли показать больше

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от матча против «Зенита» (1:1).

- Мы играли с очень серьезным соперником. Первые минуты мы привыкали к темпу. Во втором тайме мы могли играть выше, не прижиматься к воротам. В целом - результат хороший, но могли бы показать больше.

- Каково осознавать, что «Урал» - первая команда, которая смогла отобрать очки у «Зенита»?

- Мы не думаем о них, стараемся набирать очки в каждой игре.

- У «Урала» напряженный график. В каком состоянии сейчас игроки?

- Физически мы находимся в хорошем состоянии. Мне нравится такой напряженный график.

- «Урал» уже 25 лет не мог набрать очки в матчах с «Зенитом». Сегодняшняя игра - как победа?

- Времена меняются, у нас очень хорошая команда. Сейчас остается работать дальше.

- В команде думали о реванше за матч на стадионе «Санкт-Петербург»?

- Нет, я даже не думал о нем. Нужно думать о настоящих матчах, - приводит слова Бикфалви корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1. Отличились Эрик Бикфалви и Александр Кокорин. Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.

В 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».