Эрик Бикфалви: Ничья с «Зенитом» – хороший результат, но могли показать больше
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от матча против «Зенита» (1:1).
- Мы играли с очень серьезным соперником. Первые минуты мы привыкали к темпу. Во втором тайме мы могли играть выше, не прижиматься к воротам. В целом - результат хороший, но могли бы показать больше.
- Каково осознавать, что «Урал» - первая команда, которая смогла отобрать очки у «Зенита»?
- Мы не думаем о них, стараемся набирать очки в каждой игре.
- У «Урала» напряженный график. В каком состоянии сейчас игроки?
- Физически мы находимся в хорошем состоянии. Мне нравится такой напряженный график.
- «Урал» уже 25 лет не мог набрать очки в матчах с «Зенитом». Сегодняшняя игра - как победа?
- Времена меняются, у нас очень хорошая команда. Сейчас остается работать дальше.
- В команде думали о реванше за матч на стадионе «Санкт-Петербург»?
- Нет, я даже не думал о нем. Нужно думать о настоящих матчах, - приводит слова Бикфалви корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1. Отличились Эрик Бикфалви и Александр Кокорин. Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.
В 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».
Матч
Голы
Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Ильин (Портнягин, 84)
Зенит: Лунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция