Александр Тарханов: «Спартак» уступил «Зениту» из-за своих ошибок

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:1).

– Провели неплохой матч. Нам нужно было немного адаптироваться к их уровню исполнительского мастерства и скоростям. Примерно 20 минут мы это делали и забили. Во втором тайме они подавили нас, но в середине тайма мы смогли отодвинуть игру и создать пару моментов.

– Как оцените игру средней линии «Урала»?

– Фрагментами неплохо сыграли, контролировали мяч, переводили его. В плане обороны хорошо отыграли, но в организации атаки есть в чем прибавлять.

– Как вам удалось сыграть 1:1 после того, как «Спартак» проиграл 1:5?

– Я считаю, в том матче счет не совсем отражал ход игры, многое решили ошибки «Спартака».

– Довольны игрой Годзюра?

– Да, он хороший вратарь. Он сыграл и в Краснодаре хорошо, просто пенальти ни за что дали.

– Вы довольны, что судья получил плохую оценку за тот пенальти?

– Я сразу после игры ему сказал, что он не прав (смеется), - приводит слова Тарханова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1. Отличились Эрик Бикфалви и Александр Кокорин. Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.

В 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».