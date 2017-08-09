Александр Тарханов: «Спартак» уступил «Зениту» из-за своих ошибок
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:1).
– Провели неплохой матч. Нам нужно было немного адаптироваться к их уровню исполнительского мастерства и скоростям. Примерно 20 минут мы это делали и забили. Во втором тайме они подавили нас, но в середине тайма мы смогли отодвинуть игру и создать пару моментов.
– Как оцените игру средней линии «Урала»?
– Фрагментами неплохо сыграли, контролировали мяч, переводили его. В плане обороны хорошо отыграли, но в организации атаки есть в чем прибавлять.
– Как вам удалось сыграть 1:1 после того, как «Спартак» проиграл 1:5?
– Я считаю, в том матче счет не совсем отражал ход игры, многое решили ошибки «Спартака».
– Довольны игрой Годзюра?
– Да, он хороший вратарь. Он сыграл и в Краснодаре хорошо, просто пенальти ни за что дали.
– Вы довольны, что судья получил плохую оценку за тот пенальти?
– Я сразу после игры ему сказал, что он не прав (смеется), - приводит слова Тарханова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1. Отличились Эрик Бикфалви и Александр Кокорин. Петербуржцы с 13 очками возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги, уральцы с 9 баллами идут на пятом месте.
В 6-м туре «Зенит» 13 августа примет «Ахмат», «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».
Матч
Голы
Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Ильин (Портнягин, 84)
Зенит: Лунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция