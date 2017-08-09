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Кузнецова не смогла пробиться в третий круг турнира в Торонто

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче второго круга в двух сетах проиграла американке Кэтрин Беллис со счетом 4:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Кузнецова выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трех. Беллис реализовала три брейк-пойнта из семи.

Напомним, что 2016 году Кузнецова добралась на турнире в Торонто до четвертьфинала.

В третьем круге Беллис сыграет с французской теннисисткой Каролин Гарсия.

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