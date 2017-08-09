«Тосно» – ЦСКА. Видео голов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В среду в Санкт-Петербурге прошел матч 5-го тура РФПЛ между «Тосно» и ЦСКА (1:2). «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #ТосноЦСКА 0:1 49' Аарон Оланаре pic.twitter.com/C8TOjzxT2G— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fctosno #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #ТосноЦСКА 1:1 56' Антон Заболотный pic.twitter.com/59Fsy342QZ— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #ТосноЦСКА 1:2 62' Алан Дзагоев pic.twitter.com/X03Rir7Nld— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически