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«Химки» и «Авангард» не смогли выявить победителя в 7-м туре ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Химок» в матче 7-го тура ФНЛ разошлись миром с «Авангардом». 

Встреча, прошедшая на домашней арене подмосковного клуба, завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей отличился Марат Шогенов, который реализовал на 43-й минуте пенальти, а сравнял счет Илья Кузьмичев (47-я минута).

Таким образом, «Химки», набрав 10 очков, занимают 10 место в таблице, а курский клуб расположился на 16-й строчке, имея в своем активе 7 баллов.

ФНЛ
7-й тур

Матч

Химки - Авангард - 1:1 (0:1)

Голы

Шогенов 43 (0:1 - пен.). Кузьмичёв 48 (1:1).

Место и дата

09 августа 19:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

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