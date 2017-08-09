«Химки» и «Авангард» не смогли выявить победителя в 7-м туре ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Химок» в матче 7-го тура ФНЛ разошлись миром с «Авангардом».
Встреча, прошедшая на домашней арене подмосковного клуба, завершилась со счетом 1:1.
В составе гостей отличился Марат Шогенов, который реализовал на 43-й минуте пенальти, а сравнял счет Илья Кузьмичев (47-я минута).
Таким образом, «Химки», набрав 10 очков, занимают 10 место в таблице, а курский клуб расположился на 16-й строчке, имея в своем активе 7 баллов.
ФНЛ
7-й тур
Матч
Голы
Шогенов 43 (0:1 - пен.). Кузьмичёв 48 (1:1).
Место и дата
09 августа 19:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
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