«Химки» и «Авангард» не смогли выявить победителя в 7-м туре ФНЛ

Защитник «Тамбова» Быстров: Не обращаю внимания на новости про интерес ко мне со стороны «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА

Защитник «Тамбова» Марат Быстров поделился мнением об информации про интерес к нему со стороны «Зенита».