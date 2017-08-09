Григорий Иванов: Мы довольны результатом, но, конечно, хотели победить «Зенит»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча пятого тура чемпионата России против «Зенита» (1:1).

- Игра была хорошая, наша команда в матче с «Зенитом» выложилась полностью. Самое главное, что мы ни в чем не уступали. Конечно, в составе «Зенита» много футболистов сборных, много молодых аргентинцев, которые хотят доказать свою состоятельность в России. Мы довольны результатом, но, конечно, хотели победить «Зенит». Петербургская команда в этом сезоне будет лидером чемпионата. Когда «Зенит» будет более сыгранным, с ним вообще будет сложно играть, - передает слова Иванова «Р-Спорт».

Добавим, что в следующем туре «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».