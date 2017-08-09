Григорий Иванов: Мы довольны результатом, но, конечно, хотели победить «Зенит»
Президент
«Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча пятого тура чемпионата
России против «Зенита» (1:1).
- Игра была хорошая, наша команда в матче с «Зенитом» выложилась полностью. Самое главное, что мы ни в чем не уступали. Конечно, в составе «Зенита» много футболистов сборных, много молодых аргентинцев, которые хотят доказать свою состоятельность в России. Мы довольны результатом, но, конечно, хотели победить «Зенит». Петербургская команда в этом сезоне будет лидером чемпионата. Когда «Зенит» будет более сыгранным, с ним вообще будет сложно играть, - передает слова Иванова «Р-Спорт».
Добавим, что в следующем туре «Урал» 14 августа сыграет на выезде с «Арсеналом».
Матч
Голы
Бикфалви 35 (1:0). Кокорин 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Григорьев (Лунгу, 59), Фидлер, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Ильин (Портнягин, 84)
Зенит: Лунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Кокорин, Дриусси (Дзюба, 80)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция