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Даниил «Zeus» Тесленко вернулся в Natus Vincere

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Даниил «Zeus» Тесленко присоединился к составу Natus Vincere.

Организация также вернула Дениса «seized» Костина в состав команды. Михаил «Kane» Благин, ранее тренировавший Gambit Esports, заменит Андрея «Andi» Прохорова на тренерском мостике.

«Еще неделю назад я бы сказал, что трансфер Дани в Na`Vi вряд ли осуществим. Тем не менее, жизнь вносит свои коррективы и предоставляет неожиданные возможности. Я горд, что мы вернули в клуб его легенду. Я также рад присоединению к нам Миши Кейна — человека, который привел Gambit к успеху на последнем мажоре. Мы верим, что его отличное взаимодействие с Даней, огромный опыт и нестандартное игровое мышление только усилят наш коллектив. Действительно жаль, что приходится прощаться с Andi. Андрей с нами с 2014 года и прошел путь от автора на сайте до аналитика команды и, вдумайтесь, стал тренером Natus Vincere. Я благодарен за всю проделанную работу и искренне желаю тебе удачи!» — прокомментировал генеральный директор Natus Vincere Евгений Золотарев.

Напомним, что Zeus с октября 2016 года выступал за Gambit Esports. Вместе с командой он выигрывал DreamHack Winter 2016, DreamHack Austin 2017 и PGL Major Kraków 2017.

Даниил «Zeus» Тесленко
Иоанн «Edward» Сухарев
Александр «s1mple» Костылев
Егор «flamie» Васильев
Денис «seized» Костин
Михаил «Kane» Благин (тренер)  

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