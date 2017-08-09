«Рубин» – «Локомотив». Видео голов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В среду в Казани прошел матч 5-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Локомотивом» (1:1). «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РубинЛоко 1:0 62' Рифат Жемалетдинов (пенальти) pic.twitter.com/sETUeHn0rE— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РубинЛоко 1:1 90+1' Соломон Кверквелия pic.twitter.com/UJpJ7RH3tk— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
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