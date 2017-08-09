Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 1Волгарь
Футбол  Спартак2 : 0Арсенал Тула
Футбол  Тосно1 : 2ЦСКА
Футбол  Урал1 : 1Зенит
Футбол  Рубин1 : 1Локомотив
Футбол  Ростов1 : 0Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу над «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Спартака» переиграли тульский «Арсенал» в матче пятого тура чемпионата России со счетом 2:0.

Счет в этой встрече на 20-й минуте открыл нападающий красно-белых Квинси Промес, которого Марио Пашалич вывел на пустые ворота после того, как спартаковцы вдвоем выбежали на голкипера «Арсенала» Владимира Габулова. В концовке матча форвард «Спартака» Зе Луиш мощным ударом под перекладину удвоил преимущество москвичей.

ВИДЕО ГОЛОВ

Добавим, что на 31-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев получил повреждение и вынужден был покинуть поле. Вместо него на поле вышел Денис Глушаков.

После этого матча «Спартак» набрал восемь очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал», имея в активе три очка, занимает 14-е место.

В следующем туре 12 августа «Спартак» в гостях с ЦСКА. «Арсенал» 14 числа примет на своем поле «Урал».

Матч

Спартак - Арсенал - 2:0 (1:0)

Голы

Промес 20 (1:0). Зе Луиш 84 (2:0).

Состав

Спартак: Селихов, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Тигиев, Джикия, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Промес, Самедов, Зе Луиш

Арсенал: Габулов, Беляев, Альварес, Денисов, Чаушич, Берхамов (Боурчану, 21), Максимов (Горбатенко, 62), Александров, Ткачёв, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77)

Предупреждения:

Тигиев, 24; Самедов, 63 - Альварес, 45; Денисов, 75; Беляев, 90

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонид Кучук: Дядюн проявляет себя очень хорошоГлавный тренер «Ростова» Леонид Кучук рассказал о поиске нового нападающего.Никита Чернов: Я кандидат в сборную? Черчесов мне не звонилЗащитник ЦСКА Никита Чернов поделился впечатлениями от победы над «Тосно» и рассказал о возможном вызове в сборную России.Виктор Альварес: Против нас играл второй состав «Спартака»? Нам это не помоглоЗащитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2).Леонид Кучук: Некоторые предрекали нам борьбу за выживаниеГлавный тренер «Ростова» Леонид Кучук рассказал об игре своей команды.Валерий Рейнгольд: Зе Луиш творил чудеса. Хорошо хоть забилВалерий Рейнгольд: Зе Луиш творил чудеса. Хорошо хоть забилБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил красно-белых за матча 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0).
Футбол
«Тосно» уступил ЦСКА и продлил серию поражений дома
Футбол
«Ростов» с минимальным счетом обыграл московское «Динамо»
Футбол
На матче «Рубин» – «Локомотив» умер болельщик
Футбол
«Тосно» – ЦСКА. Видео голов
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зе Луиш
Зе Луишвсе новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости