Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу над «Арсеналом»
Футболисты
«Спартака» переиграли тульский «Арсенал» в матче пятого тура чемпионата России
со счетом 2:0.
Счет в этой встрече на 20-й минуте открыл нападающий красно-белых Квинси Промес, которого Марио Пашалич вывел на пустые ворота после того, как спартаковцы вдвоем выбежали на голкипера «Арсенала» Владимира Габулова. В концовке матча форвард «Спартака» Зе Луиш мощным ударом под перекладину удвоил преимущество москвичей.
Добавим, что на 31-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев получил повреждение и вынужден был покинуть поле. Вместо него на поле вышел Денис Глушаков.
После этого матча «Спартак» набрал восемь очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал», имея в активе три очка, занимает 14-е место.
В следующем туре 12 августа «Спартак» в гостях с ЦСКА. «Арсенал» 14 числа примет на своем поле «Урал».
Матч
Голы
Промес 20 (1:0). Зе Луиш 84 (2:0).
Состав
Спартак: Селихов, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Тигиев, Джикия, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Промес, Самедов, Зе Луиш
Арсенал: Габулов, Беляев, Альварес, Денисов, Чаушич, Берхамов (Боурчану, 21), Максимов (Горбатенко, 62), Александров, Ткачёв, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77)
Предупреждения:
Тигиев, 24; Самедов, 63 - Альварес, 45; Денисов, 75; Беляев, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция