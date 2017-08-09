Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу над «Арсеналом»

Футболисты «Спартака» переиграли тульский «Арсенал» в матче пятого тура чемпионата России со счетом 2:0.

Счет в этой встрече на 20-й минуте открыл нападающий красно-белых Квинси Промес, которого Марио Пашалич вывел на пустые ворота после того, как спартаковцы вдвоем выбежали на голкипера «Арсенала» Владимира Габулова. В концовке матча форвард «Спартака» Зе Луиш мощным ударом под перекладину удвоил преимущество москвичей.

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Добавим, что на 31-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев получил повреждение и вынужден был покинуть поле. Вместо него на поле вышел Денис Глушаков.

После этого матча «Спартак» набрал восемь очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал», имея в активе три очка, занимает 14-е место.

В следующем туре 12 августа «Спартак» в гостях с ЦСКА. «Арсенал» 14 числа примет на своем поле «Урал».