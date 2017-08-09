Павлюченкова проиграла Плишковой и не смогла выйти в 3-й круг турнира в Торонто
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила первой ракетке мира Каролине Плишковой во втором круге турнира в Торонто.
Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут, а итоговый счет – 6:3, 6:3 в пользу спортсменки из Чехии.
За все время игры Плишкова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. На счету Павлюченковой один эйс, четыре ошибки на подаче и четыре брейка.
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