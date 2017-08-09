Павлюченкова проиграла Плишковой и не смогла выйти в 3-й круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила первой ракетке мира Каролине Плишковой во втором круге турнира в Торонто.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут, а итоговый счет – 6:3, 6:3 в пользу спортсменки из Чехии.

За все время игры Плишкова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. На счету Павлюченковой один эйс, четыре ошибки на подаче и четыре брейка.