«Ростов» с минимальным счетом обыграл московское «Динамо»
Футболисты «Ростова» в матче 5-го тура РФПЛ нанесли поражение московскому «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал капитан донского клуба Тимофей Калачев, который на 20-й минуте реализовал пенальти. !ВИДЕО ГОЛА!
Таким образом, бело-голубые занимают 11-е место в таблице, набрав 4 очка. «Ростов» расположился на 3-й строчке, имея в своем активе 10 баллов.
В следующем туре команда Леонида Кучука 12 августа сыграет против «Уфы», а коллектив из столицы в тот же день сразится с махачкалинским «Анжи».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
РФПЛ
5-й тур
Матч
Голы
Калачёв 20 (1:0 - пен.).
Состав
Ростов: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Зуев (Думбия, 76), Гацкан, Могилевец, Мевля, Калачёв (Юсупов, 68), Байрамян, Дядюн (Шомуродов, 88)
Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Хольмен, Морозов, Соу, Ташаев, Катрич (Темников, 72), Зотов, Вандерсон, Панченко
Предупреждения:
Гацкан, 15; Байрамян, 21; Ингасон, 26; Паршивлюк, 54 - Соу, 11; Терехов С., 17; Катрич, 21
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция