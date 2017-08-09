«Ростов» с минимальным счетом обыграл московское «Динамо»

Футболисты «Ростова» в матче 5-го тура РФПЛ нанесли поражение московскому «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал капитан донского клуба Тимофей Калачев, который на 20-й минуте реализовал пенальти. !ВИДЕО ГОЛА!

Таким образом, бело-голубые занимают 11-е место в таблице, набрав 4 очка. «Ростов» расположился на 3-й строчке, имея в своем активе 10 баллов.

В следующем туре команда Леонида Кучука 12 августа сыграет против «Уфы», а коллектив из столицы в тот же день сразится с махачкалинским «Анжи».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

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5-й тур