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«Тосно» уступил ЦСКА и продлил серию поражений дома

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 5-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» уступил ЦСКА со счетом 1:2.

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре открыл счет на 49-й минуте, однако «Тосно» сумел отыграть один мяч, благодаря голу Антона Заболотного. Победный мяч на свой счет записал Алан Дзагоев.

ВИДЕО ГОЛОВ

После пяти туров ЦСКА с 9 очками располагается на 4-й строчке. «Тосно», который набрал 3 очка, на 12-м месте. 

Напомним, следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком». 

Матч

Тосно - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре

Предупреждения:

нет - Васин, 86

Место и дата

09 августа 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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