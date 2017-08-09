«Тосно» уступил ЦСКА и продлил серию поражений дома

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от поражения в матче с ЦСКА (1:2).

Дмитрий Парфенов: Наверное, потрепали ЦСКА, раз они выпустили Дзагоева и Витиньо

Дмитрий Парфенов: Наверное, потрепали ЦСКА, раз они выпустили Дзагоева и Витиньо Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от поражения в матче с ЦСКА (1:2).

Виктор Гончаренко: Задача ЦСКА – в хорошем состоянии подойти к матчу со «Спартаком»

Виктор Гончаренко: Задача ЦСКА – в хорошем состоянии подойти к матчу со «Спартаком» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (2:1).