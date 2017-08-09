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Кверквелия спас «Локомотив» от поражения в матче с «Рубином»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Подопечные Курбана Бердыева в матче 5-го тура чемпионата России сыграли вничью с московским «Локомотивом».

Встреча состоялась на домашней арене казанского клуба и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол на 62-й минуте забил нападающий хозяев Рифат Жемалетдинов, который отличился с пенальти, а самой концовке игры экс-защитник «Рубина» Саломон Кверквелия, который ныне выступает за столичный клуб, спас свою команду от поражения. !ВИДЕО ГОЛОВ!

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Таким образом, красно-зеленые продолжают занимать второе место в таблице, набрав 13 очков. «Локо» уступает лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям. В активе казанцев – 10-е место и 7 баллов.

В следующем туре «Рубин» сыграет 13 августа против «СКА-Хабаровска», а команда Юрия Семина в тот же день примет «Тосно» в Москве.

РФПЛ
5-й тур

Матч

Рубин - Локомотив - 1:1 (0:0)

Голы

Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)

Предупреждения:

Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84

Удаления:

Жонатас, 52 - нет

Место и дата

09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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