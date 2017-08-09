Кверквелия спас «Локомотив» от поражения в матче с «Рубином»
Подопечные Курбана Бердыева в матче 5-го тура чемпионата России сыграли вничью с московским «Локомотивом».
Встреча состоялась на домашней арене казанского клуба и завершилась со счетом 1:1.
Первый гол на 62-й минуте забил нападающий хозяев Рифат Жемалетдинов, который отличился с пенальти, а самой концовке игры экс-защитник «Рубина» Саломон Кверквелия, который ныне выступает за столичный клуб, спас свою команду от поражения. !ВИДЕО ГОЛОВ!
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Таким образом, красно-зеленые продолжают занимать второе место в таблице, набрав 13 очков. «Локо» уступает лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям. В активе казанцев – 10-е место и 7 баллов.
В следующем туре «Рубин» сыграет 13 августа против «СКА-Хабаровска», а команда Юрия Семина в тот же день примет «Тосно» в Москве.
РФПЛ
5-й тур
Матч
Голы
Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)
Предупреждения:
Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84
Удаления:
Жонатас, 52 - нет
Место и дата
09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция