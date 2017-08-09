На матче «Рубин» – «Локомотив» умер болельщик
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Во время матча пятого тура чемпионата России между «Рубином» и «Локомотивом» (1:1) умер болельщик. Об этом информирует «БИЗНЕС Online».
Как сообщает издание, пожилому человеку была оказана экстренная помощь в карете скорой помощи возле стадиона, но врачам не удалось спасти мужчине жизнь. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.
Болельщика на носилках унесли к скорой, до этого откачивали pic.twitter.com/EfEvgRoR8x— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 9 августа 2017 г.
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