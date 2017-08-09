«Енисей» разгромил в гостях «Балтику», забив пять мячей
Футболисты
«Енисея» в гостях разгромили «Балтику» в матче седьмого тура ФНЛ со счетом 5:0.
У победителей забитыми мячами отметились Давид Мильдзихов, а также Константин Гарбуз и Андрей Козлов, оформившие в этом матче дубли.
Отметим, что в конце первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Балтики» Дмитрий Скопинцев. На 86-й минуте был удален полузащитник «Енисея» Азим Фатуллаев.
После этой игры «Енисей» набрал 15 очков и вышел на третью строчку в турнирной таблице. «Балтика», имея в активе 14 очков, находится на четвертом месте.
В следующем туре «Балтика» 13 августа в гостях сыграет с «Зенитом-2». «Енисей» в тот же день на выезде сыграет с «Авангардом».
Матч
Голы
Гарбуз 61 (0:1). Мильдзихов 72 (0:2). Козлов 80 (0:3). Гарбуз 90 (0:4). Козлов 90 (0:5).
Место и дата
09 августа 20:00, Балтика, Онлайн-трансляция