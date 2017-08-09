«Енисей» разгромил в гостях «Балтику», забив пять мячей

Футболисты «Енисея» в гостях разгромили «Балтику» в матче седьмого тура ФНЛ со счетом 5:0.

У победителей забитыми мячами отметились Давид Мильдзихов, а также Константин Гарбуз и Андрей Козлов, оформившие в этом матче дубли.

Отметим, что в конце первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Балтики» Дмитрий Скопинцев. На 86-й минуте был удален полузащитник «Енисея» Азим Фатуллаев.

После этой игры «Енисей» набрал 15 очков и вышел на третью строчку в турнирной таблице. «Балтика», имея в активе 14 очков, находится на четвертом месте.

В следующем туре «Балтика» 13 августа в гостях сыграет с «Зенитом-2». «Енисей» в тот же день на выезде сыграет с «Авангардом».