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«Енисей» разгромил в гостях «Балтику», забив пять мячей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Енисея» в гостях разгромили «Балтику» в матче седьмого тура ФНЛ со счетом 5:0.

У победителей забитыми мячами отметились Давид Мильдзихов, а также Константин Гарбуз и Андрей Козлов, оформившие в этом матче дубли.

Отметим, что в конце первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Балтики» Дмитрий Скопинцев. На 86-й минуте был удален полузащитник «Енисея» Азим Фатуллаев.

После этой игры «Енисей» набрал 15 очков и вышел на третью строчку в турнирной таблице. «Балтика», имея в активе 14 очков, находится на четвертом месте.

В следующем туре «Балтика» 13 августа в гостях сыграет с «Зенитом-2». «Енисей» в тот же день на выезде сыграет с «Авангардом».

Матч

Балтика - Енисей - 0:5 (0:0)

Голы

Гарбуз 61 (0:1). Мильдзихов 72 (0:2). Козлов 80 (0:3). Гарбуз 90 (0:4). Козлов 90 (0:5).

Место и дата

09 августа 20:00, Балтика, Онлайн-трансляция

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