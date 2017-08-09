Массимо Каррера: Я не отказывался от Смолова, были ситуации, которые не позволили заключить сделку

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему в команде нет Смолова и Канунникова.

– Стало известно, что вы отказались от приобретения и Смолова и Канунникова. Почему?

– Если я от них отказался, на это есть причины. Я бы хотел видеть их в команде, не отказывался от этих игроков. Но были ситуации, которые не позволили заключить сделку, – сказал Каррера.