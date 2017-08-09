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Дмитрий Парфенов: Наверное, потрепали ЦСКА, раз они выпустили Дзагоева и Витиньо

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от поражения в матче с ЦСКА (1:2).

- Оказали достойное сопротивление команде, которая участвует в Лиге чемпионов. Многое получалось, многое не получалось. Мы акцентировали внимание, что в штрафной нужно умирать, стелиться, но избегать пропускать такие мячи. С трудом забиваем сами и такие простые голу пропускали. Но по желанию, по качеству вопросов нет. Мы прибавляем от игры к игре, главное, чтобы ребята голову не повесили, но мы не дадим это сделать. Будем набирать очки и подниматься выше.

- Много в концовке мяч отдавали. Почему?
- Силенки заканчивались. Но и ЦСКА - это такая команда, у которой на замену выходят на замену Дзагоев, Витиньо. Но мы, наверное, потрепали их, раз такие замены сделали, - приводит слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 5-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» уступил ЦСКА со счетом 1:2. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре открыл счет на 49-й минуте, однако «Тосно» сумел отыграть один мяч благодаря голу Антона Заболотного. Победный мяч на свой счет записал Алан Дзагоев.

После пяти туров ЦСКА с 9 очками располагается на 4-й строчке. «Тосно», который набрал 3 очка, на 12-м месте. 

Следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком». 

Матч

Тосно - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре

Предупреждения:

нет - Васин, 86

Место и дата

09 августа 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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