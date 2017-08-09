Дмитрий Парфенов: Наверное, потрепали ЦСКА, раз они выпустили Дзагоева и Витиньо

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от поражения в матче с ЦСКА (1:2).

- Оказали достойное сопротивление команде, которая участвует в Лиге чемпионов. Многое получалось, многое не получалось. Мы акцентировали внимание, что в штрафной нужно умирать, стелиться, но избегать пропускать такие мячи. С трудом забиваем сами и такие простые голу пропускали. Но по желанию, по качеству вопросов нет. Мы прибавляем от игры к игре, главное, чтобы ребята голову не повесили, но мы не дадим это сделать. Будем набирать очки и подниматься выше.

- Много в концовке мяч отдавали. Почему?

- Силенки заканчивались. Но и ЦСКА - это такая команда, у которой на замену выходят на замену Дзагоев, Витиньо. Но мы, наверное, потрепали их, раз такие замены сделали, - приводит слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 5-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» уступил ЦСКА со счетом 1:2. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре открыл счет на 49-й минуте, однако «Тосно» сумел отыграть один мяч благодаря голу Антона Заболотного. Победный мяч на свой счет записал Алан Дзагоев.

После пяти туров ЦСКА с 9 очками располагается на 4-й строчке. «Тосно», который набрал 3 очка, на 12-м месте.

Следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком».