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Юрий Калитвинцев: За хорошие подходы очков не дают

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0).

– Владели территориальным преимуществом, но это ни о чем не говорит. «Ростов» всегда с удовольствием отдает территорию, у них это получилось. У нас же не получилось извлечь из этого плюсов, не хватило заключительной передачи, удара. Вроде бы доходили до штрафной, бегали вокруг, но агрессии не было. За владение преимуществом - очков не дают, – сказал Калитвинцев. 

Матч

Ростов - Динамо - 1:0 (1:0)

Голы

Калачёв 20 (1:0 - пен.).

Состав

Ростов: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Зуев (Думбия, 76), Гацкан, Могилевец, Мевля, Калачёв (Юсупов, 68), Байрамян, Дядюн (Шомуродов, 88)

Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Хольмен, Морозов, Соу, Ташаев, Катрич (Темников, 72), Зотов, Вандерсон, Панченко

Предупреждения:

Гацкан, 15; Байрамян, 21; Ингасон, 26; Паршивлюк, 54 - Соу, 11; Терехов С., 17; Катрич, 21

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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