Юрий Калитвинцев: За хорошие подходы очков не дают

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0).

– Владели территориальным преимуществом, но это ни о чем не говорит. «Ростов» всегда с удовольствием отдает территорию, у них это получилось. У нас же не получилось извлечь из этого плюсов, не хватило заключительной передачи, удара. Вроде бы доходили до штрафной, бегали вокруг, но агрессии не было. За владение преимуществом - очков не дают, – сказал Калитвинцев.