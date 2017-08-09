Виктор Гончаренко: Задача ЦСКА – в хорошем состоянии подойти к матчу со «Спартаком»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (2:1).
- Мы довольны победой. После неудачного матча победить важно. Мы провели хорошую игру. Особенно второй тайм, когда у нас было много атак и мы могли победить раньше. Не могу сказать, что кроме гола были опасные моменты, но нервозность сохранялась. График сложный.
- «Зенит» крупно обыграл «Спартак». Вы сможете повторить успех?
- Дерби сложно оценивать, слишком много нюансов. Это всем интересно, привлекает болельщиков, вызывает ажиотаж. Наша задача в хорошем состоянии подойти к матчу со «Спартаком».
- Дзагоев вышел только на замену. Это ротация или он вас чем-то не устраивает?
- Это только ротация.
- А почему Набабкин заменил Щенникова? Как вам вообще его игра?
- Это тоже ротация. Сыграл он неплохо, учитывая отсутствие практики.
- Ищете ли вы усиление?
- Пока трансферное окно открыто, все может быть.
- Оланаре первый полный матч. Как оцените его действия?
- Есть определенные требования, которые он понимает, но не до конца воплощает в жизнь. Но учитывая, что он много пропустил, мы ждем, что он будет прибавлять.
- Он сегодня заслужил место в основе на «Спартак»?
- Нет такого понятия, нужно в каждом матче заслуживать доверие.
- Помазун обрел уверенность сегодня?
- Не думаю, что он ее терял. Предыдущий матч не пошел в актив, но мы должны были все вместе разделить, - приводит слова Гончаренко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 5-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» уступил ЦСКА со счетом 1:2. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре открыл счет на 49-й минуте, однако «Тосно» сумел отыграть один мяч благодаря голу Антона Заболотного. Победный мяч на свой счет записал Алан Дзагоев.
После пяти туров ЦСКА с 9 очками располагается на 4-й строчке. «Тосно», который набрал 3 очка, на 12-м месте.
Следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком».
Матч
Голы
Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре
Предупреждения:
нет - Васин, 86
Место и дата
09 августа 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция