Виктор Гончаренко: Задача ЦСКА – в хорошем состоянии подойти к матчу со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (2:1).

- Мы довольны победой. После неудачного матча победить важно. Мы провели хорошую игру. Особенно второй тайм, когда у нас было много атак и мы могли победить раньше. Не могу сказать, что кроме гола были опасные моменты, но нервозность сохранялась. График сложный.

- «Зенит» крупно обыграл «Спартак». Вы сможете повторить успех?

- Дерби сложно оценивать, слишком много нюансов. Это всем интересно, привлекает болельщиков, вызывает ажиотаж. Наша задача в хорошем состоянии подойти к матчу со «Спартаком».

- Дзагоев вышел только на замену. Это ротация или он вас чем-то не устраивает?

- Это только ротация.

- А почему Набабкин заменил Щенникова? Как вам вообще его игра?

- Это тоже ротация. Сыграл он неплохо, учитывая отсутствие практики.

- Ищете ли вы усиление?

- Пока трансферное окно открыто, все может быть.

- Оланаре первый полный матч. Как оцените его действия?

- Есть определенные требования, которые он понимает, но не до конца воплощает в жизнь. Но учитывая, что он много пропустил, мы ждем, что он будет прибавлять.

- Он сегодня заслужил место в основе на «Спартак»?

- Нет такого понятия, нужно в каждом матче заслуживать доверие.

- Помазун обрел уверенность сегодня?

- Не думаю, что он ее терял. Предыдущий матч не пошел в актив, но мы должны были все вместе разделить, - приводит слова Гончаренко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 5-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» уступил ЦСКА со счетом 1:2. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре открыл счет на 49-й минуте, однако «Тосно» сумел отыграть один мяч благодаря голу Антона Заболотного. Победный мяч на свой счет записал Алан Дзагоев.

После пяти туров ЦСКА с 9 очками располагается на 4-й строчке. «Тосно», который набрал 3 очка, на 12-м месте.

Следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком».