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Футболисты «Спартака» отказались от общения с прессой

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты московского «Спартака» не пожелали общаться с прессой поле победного матча против тульского «Арсенала», который действующий чемпион выиграл со счетом 2:0.

Георгий Тигиев пообещал пообщаться в следующий раз. «Что-то вас сегодня мало», – отметил Артем Ребров, оставшийся сегодня в запасе. Денис Глушаков лишь пробежал, передав кому-то из журналистов свою именную футболку.

Напомним, что после разгрома от «Зенита» игроки красно-белых также не стали общаться с прессой. На выходных чемпиону предстоит встретиться с ЦСКА в московском дерби.

Матч

Спартак - Арсенал - 2:0 (1:0)

Голы

Промес 20 (1:0). Зе Луиш 84 (2:0).

Состав

Спартак: Селихов, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Тигиев, Джикия, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Промес, Самедов, Зе Луиш

Арсенал: Габулов, Беляев, Альварес, Денисов, Чаушич, Берхамов (Боурчану, 21), Максимов (Горбатенко, 62), Александров, Ткачёв, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77)

Предупреждения:

Тигиев, 24; Самедов, 63 - Альварес, 45; Денисов, 75; Беляев, 90

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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