Футболисты «Спартака» отказались от общения с прессой

Футболисты московского «Спартака» не пожелали общаться с прессой поле победного матча против тульского «Арсенала», который действующий чемпион выиграл со счетом 2:0.

Георгий Тигиев пообещал пообщаться в следующий раз. «Что-то вас сегодня мало», – отметил Артем Ребров, оставшийся сегодня в запасе. Денис Глушаков лишь пробежал, передав кому-то из журналистов свою именную футболку.

Напомним, что после разгрома от «Зенита» игроки красно-белых также не стали общаться с прессой. На выходных чемпиону предстоит встретиться с ЦСКА в московском дерби.