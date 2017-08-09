Футболисты «Спартака» отказались от общения с прессой
Футболисты московского «Спартака» не пожелали общаться с прессой поле победного матча против тульского «Арсенала», который действующий чемпион выиграл со счетом 2:0.
Георгий Тигиев пообещал пообщаться в следующий раз. «Что-то вас сегодня мало», – отметил Артем Ребров, оставшийся сегодня в запасе. Денис Глушаков лишь пробежал, передав кому-то из журналистов свою именную футболку.
Напомним, что после разгрома от «Зенита» игроки красно-белых также не стали общаться с прессой. На выходных чемпиону предстоит встретиться с ЦСКА в московском дерби.
Матч
Голы
Промес 20 (1:0). Зе Луиш 84 (2:0).
Состав
Спартак: Селихов, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Тигиев, Джикия, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Промес, Самедов, Зе Луиш
Арсенал: Габулов, Беляев, Альварес, Денисов, Чаушич, Берхамов (Боурчану, 21), Максимов (Горбатенко, 62), Александров, Ткачёв, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77)
Предупреждения:
Тигиев, 24; Самедов, 63 - Альварес, 45; Денисов, 75; Беляев, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция