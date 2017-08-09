Юрий Семин: «Рубин» в обороне играет блестяще, Казань никак не возьмем
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после выездного матча с «Рубином» в 5-м туре РФПЛ (1:1).
«У нас в Казани всегда очень сложные игры, и эта не стала исключением. Ничья закономерна. «Рубин» в первом тайме имел преимущество, но мы выдержали это давление.
После удаления все было в наших руках, но совершили грубейшую ошибку и пропустили с пенальти. Слава богу, Кверквелия забил решающий гол. Мы перевели его в атаку, потому что у нас не было там ни одного игрока с ростом.
«Рубин» в обороне играет блестяще. Доволен волевыми проявлениями игроков. Эпизод с удалением. Жонатас явно отмахнулся. Есть вопросы еще? Казань никак не возьмем», – цитирует специалиста «Бизнес Online».
В следующем туре «Рубин» сыграет 13 августа против «СКА-Хабаровска», а команда Юрия Семина в тот же день примет «Тосно» в Москве.
Матч
Голы
Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)
Предупреждения:
Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84
Удаления:
Жонатас, 52 - нет
Место и дата
09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция