Юрий Семин: «Рубин» в обороне играет блестяще, Казань никак не возьмем

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после выездного матча с «Рубином» в 5-м туре РФПЛ (1:1).

«У нас в Казани всегда очень сложные игры, и эта не стала исключением. Ничья закономерна. «Рубин» в первом тайме имел преимущество, но мы выдержали это давление.

После удаления все было в наших руках, но совершили грубейшую ошибку и пропустили с пенальти. Слава богу, Кверквелия забил решающий гол. Мы перевели его в атаку, потому что у нас не было там ни одного игрока с ростом.

«Рубин» в обороне играет блестяще. Доволен волевыми проявлениями игроков. Эпизод с удалением. Жонатас явно отмахнулся. Есть вопросы еще? Казань никак не возьмем», – цитирует специалиста «Бизнес Online».

В следующем туре «Рубин» сыграет 13 августа против «СКА-Хабаровска», а команда Юрия Семина в тот же день примет «Тосно» в Москве.