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Юрий Семин: «Рубин» в обороне играет блестяще, Казань никак не возьмем

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после выездного матча с «Рубином» в 5-м туре РФПЛ (1:1).

«У нас в Казани всегда очень сложные игры, и эта не стала исключением. Ничья закономерна. «Рубин» в первом тайме имел преимущество, но мы выдержали это давление.

После удаления все было в наших руках, но совершили грубейшую ошибку и пропустили с пенальти. Слава богу, Кверквелия забил решающий гол. Мы перевели его в атаку, потому что у нас не было там ни одного игрока с ростом.

«Рубин» в обороне играет блестяще. Доволен волевыми проявлениями игроков. Эпизод с удалением. Жонатас явно отмахнулся. Есть вопросы еще? Казань никак не возьмем», – цитирует специалиста «Бизнес Online».

В следующем туре «Рубин» сыграет 13 августа против «СКА-Хабаровска», а команда Юрия Семина в тот же день примет «Тосно» в Москве.

Матч

Рубин - Локомотив - 1:1 (0:0)

Голы

Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)

Предупреждения:

Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84

Удаления:

Жонатас, 52 - нет

Место и дата

09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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