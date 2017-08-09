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Леонид Кучук: Некоторые предрекали нам борьбу за выживание

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук рассказал об игре своей команды.

– Качество игры определяет результат. Результат складывается из многих моментов. Игровых и нет. Что касается игровых моментов, мы играем плотно в обороне и самоотверженно. Каждый знает, что ему нужно делать. Каждый новый матч – отдельная история, которая не имеет отношение к другим встречам. Некоторые предрекали нам место за выживание, но мы успешно боремся, выживаем и двигаемся дальше, – сказал Кучук.

Напомним, что после пяти туров на счету «Ростова» 10 набранных очков.

Матч

Ростов - Динамо - 1:0 (1:0)

Голы

Калачёв 20 (1:0 - пен.).

Состав

Ростов: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Зуев (Думбия, 76), Гацкан, Могилевец, Мевля, Калачёв (Юсупов, 68), Байрамян, Дядюн (Шомуродов, 88)

Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Хольмен, Морозов, Соу, Ташаев, Катрич (Темников, 72), Зотов, Вандерсон, Панченко

Предупреждения:

Гацкан, 15; Байрамян, 21; Ингасон, 26; Паршивлюк, 54 - Соу, 11; Терехов С., 17; Катрич, 21

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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