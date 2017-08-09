Леонид Кучук: Некоторые предрекали нам борьбу за выживание

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук рассказал об игре своей команды.

– Качество игры определяет результат. Результат складывается из многих моментов. Игровых и нет. Что касается игровых моментов, мы играем плотно в обороне и самоотверженно. Каждый знает, что ему нужно делать. Каждый новый матч – отдельная история, которая не имеет отношение к другим встречам. Некоторые предрекали нам место за выживание, но мы успешно боремся, выживаем и двигаемся дальше, – сказал Кучук.

Напомним, что после пяти туров на счету «Ростова» 10 набранных очков.