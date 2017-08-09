Виктор Альварес: Против нас играл второй состав «Спартака»? Нам это не помогло
Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2).
– «Спартак» – серьезный соперник. По горячим следам нам не стоит делать анализ матча. Нужно успокоиться и готовиться к следующему матчу.
– Вас удивило то, что не все игроки основы «Спартака» вышли с первых минут? Это увеличивало шансы «Арсенала» на успешный результат?
– Я не знал, кто выйдет в стартовом составе соперника, потому что только вливаюсь в российский чемпионат. Даже если с первых минут против нас играл не оптимальный состав «Спартака», то это нисколько не облегчило нам игру. Те, кто играл – сильные футболисты. В целом, получился трудный матч.
– Какие впечатления от первого матча в российском чемпионате?
– Сегодняшнее поражение несколько омрачило мой дебют. Были бы немного другие эмоции, если бы не этот результат. Считаю, «Арсеналу» есть куда расти.
Матч
Голы
Промес 20 (1:0). Зе Луиш 84 (2:0).
Состав
Спартак: Селихов, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Тигиев, Джикия, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Промес, Самедов, Зе Луиш
Арсенал: Габулов, Беляев, Альварес, Денисов, Чаушич, Берхамов (Боурчану, 21), Максимов (Горбатенко, 62), Александров, Ткачёв, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77)
Предупреждения:
Тигиев, 24; Самедов, 63 - Альварес, 45; Денисов, 75; Беляев, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция