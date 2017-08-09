Виктор Альварес: Против нас играл второй состав «Спартака»? Нам это не помогло

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2).

– «Спартак» – серьезный соперник. По горячим следам нам не стоит делать анализ матча. Нужно успокоиться и готовиться к следующему матчу.

– Вас удивило то, что не все игроки основы «Спартака» вышли с первых минут? Это увеличивало шансы «Арсенала» на успешный результат?

– Я не знал, кто выйдет в стартовом составе соперника, потому что только вливаюсь в российский чемпионат. Даже если с первых минут против нас играл не оптимальный состав «Спартака», то это нисколько не облегчило нам игру. Те, кто играл – сильные футболисты. В целом, получился трудный матч.

– Какие впечатления от первого матча в российском чемпионате?

– Сегодняшнее поражение несколько омрачило мой дебют. Были бы немного другие эмоции, если бы не этот результат. Считаю, «Арсеналу» есть куда расти.