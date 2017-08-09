Евгений Чернов: Я кандидат в сборную? Черчесов мне не звонил

Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился впечатлениями от победы над «Тосно» и рассказал о возможном вызове в сборную России.

- Выдался тяжелый матч, но болельщикам он должен был понравиться. Мы недовольны результатом и игрой, хотим побеждать. Хорошо, что забили первый гол на «Петровском».

- С кем было сложнее: с «Зенитом» или ЦСКА?

- Каждая команда опасна по своему.

- Говорят, вы уже становитесь кандидатом в сборную России. Черчесов не звонил?

- Спасибо, конечно. Но не звонил, - передает слова Чернова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 5-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» уступил ЦСКА со счетом 1:2. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре открыл счет на 49-й минуте, однако «Тосно» сумел отыграть один мяч благодаря голу Антона Заболотного. Победный мяч на свой счет записал Алан Дзагоев.

После пяти туров ЦСКА с 9 очками располагается на 4-й строчке. «Тосно», который набрал 3 очка, на 12-м месте.

Следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком».