Евгений Чернов: Я кандидат в сборную? Черчесов мне не звонил
Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился впечатлениями от победы над «Тосно» и рассказал о возможном вызове в сборную России.
- Выдался тяжелый матч, но болельщикам он должен был понравиться. Мы недовольны результатом и игрой, хотим побеждать. Хорошо, что забили первый гол на «Петровском».
- С кем было сложнее: с «Зенитом» или ЦСКА?
- Каждая команда опасна по своему.
- Говорят, вы уже становитесь кандидатом в сборную России. Черчесов не звонил?
- Спасибо, конечно. Но не звонил, - передает слова Чернова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 5-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» уступил ЦСКА со счетом 1:2. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре открыл счет на 49-й минуте, однако «Тосно» сумел отыграть один мяч благодаря голу Антона Заболотного. Победный мяч на свой счет записал Алан Дзагоев.
После пяти туров ЦСКА с 9 очками располагается на 4-й строчке. «Тосно», который набрал 3 очка, на 12-м месте.
Следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком».
Матч
Голы
Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре
Предупреждения:
нет - Васин, 86
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция