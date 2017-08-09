Леонид Кучук: Дядюн проявляет себя очень хорошо

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук рассказал о поиске нового нападающего.

– Мы работаем над этим очень скрупулезно. Все-таки «Ростов» не обладает большими финансовыми возможностями. Когда мы покупаем игрока, то должны быть уверенны в нем. Что касается нападающего, например, сейчас у нас лечится Бухаров. Он уехал на обследование в Германию. Неделю будет лечиться, а потом надеюсь, вернется в строй. Кроме этого, очень хорошо проявляет себя Володя Дядюн. Он навязывает соперникам борьбу, создает для партнеров опасные ситуации, сам работает продуктивно. Также есть Шомуродов, который обладает хорошими игровыми качествами. Сегодня Элдор мог реализовать момент, который возник на пустом месте.

Поймите, найти нападающего очень сложно. Это эксклюзивный продукт. У нас есть кандидатуры, мы работаем над этим. Но опять же, нужно быть уверенными на 1000 процентов, что этот человек нас усилит. Тогда это будет хорошая селекционная работа, – сказал Кучук.