Давид Юрченко: ЦСКА в концовке бил по аутам. Наверное, это показывает их класс

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко поделился мнением об игре против ЦСКА (1:2).

- Можете быть довольны, что ЦСКА не рад тому, как сыграл?

- А чего нам радоваться? Мы потеряли и три очка, и одно. Как они играли - рассуждать специалистам. Как по мне, игра была ничейная. ЦСКА бил по аутам. Это показывает их класс и настрой на игру, - передает слова Юрченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 5-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» уступил ЦСКА со счетом 1:2. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре открыл счет на 49-й минуте, однако «Тосно» сумел отыграть один мяч благодаря голу Антона Заболотного. Победный мяч на свой счет записал Алан Дзагоев.

После пяти туров ЦСКА с 9 очками располагается на 4-й строчке. «Тосно», который набрал 3 очка, на 12-м месте.

Следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком».