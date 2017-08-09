Георгий Миланов: В дерби со «Спартаком» мы должны оставить на поле сердце

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (2:1) и рассказал о готовности команды к дерби со «Спартаком».

- «Тосно» доставил много сложностей?

- Конечно, это хорошая команда. Там сильные физически игроки. Игра была непростой. Важно, что взяли три очка. Теперь думаем об игре в субботу.

- Насколько хорошо ЦСКА готов к дерби со «Спартаком»?

- Мы готовы. Это же дерби. Мы знаем, что нужно сделать. Думаю, все получится.

- Сыграет на руку, что «Спартак» сейчас не так хорош, как в прошлом сезоне?

- Это дерби, здесь нет никакого фаворита. Мы должны оставить на поле сердце, нам важно выиграть.

- Когда «Тосно» сравнял счет, не было тревожных мыслей?

- Нет, мы хорошо играли, и я знал, что выиграем.

- Вы впервые вышли в основном составе в этом сезоне. Довольны своим положением?

- Мне было очень тяжело. Я в прошлом сезоне получил травму и много месяцев пропустил. Я тренируюсь и жду своего шанса. Надеялся, что хорошо сыграю, так и получилось.

- ЦСКА хорошо готов к режиму в два матча за неделю?

- Думаю, готовы. Посмотрим, что будет дальше, - передает слова Миланова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ЦСКА выиграл у «Тосно» со счетом 2:1 благодаря голам Аарона Оланаре и Алана Дзагоева. Единственный мяч в ворота армейцев забил Антон Заболотный.

После пяти туров подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе девять очков.

12 августа в матче шестого тура РФПЛ ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Спартак».