Георгий Миланов: В дерби со «Спартаком» мы должны оставить на поле сердце
Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (2:1) и рассказал о готовности команды к дерби со «Спартаком».
- «Тосно» доставил много сложностей?
- Конечно, это хорошая команда. Там сильные физически игроки. Игра была непростой. Важно, что взяли три очка. Теперь думаем об игре в субботу.
- Насколько хорошо ЦСКА готов к дерби со «Спартаком»?
- Мы готовы. Это же дерби. Мы знаем, что нужно сделать. Думаю, все получится.
- Сыграет на руку, что «Спартак» сейчас не так хорош, как в прошлом сезоне?
- Это дерби, здесь нет никакого фаворита. Мы должны оставить на поле сердце, нам важно выиграть.
- Когда «Тосно» сравнял счет, не было тревожных мыслей?
- Нет, мы хорошо играли, и я знал, что выиграем.
- Вы впервые вышли в основном составе в этом сезоне. Довольны своим положением?
- Мне было очень тяжело. Я в прошлом сезоне получил травму и много месяцев пропустил. Я тренируюсь и жду своего шанса. Надеялся, что хорошо сыграю, так и получилось.
- ЦСКА хорошо готов к режиму в два матча за неделю?
- Думаю, готовы. Посмотрим, что будет дальше, - передает слова Миланова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, ЦСКА выиграл у «Тосно» со счетом 2:1 благодаря голам Аарона Оланаре и Алана Дзагоева. Единственный мяч в ворота армейцев забил Антон Заболотный.
После пяти туров подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе девять очков.
12 августа в матче шестого тура РФПЛ ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Спартак».
Матч
Голы
Оланаре 49 (0:1). Заболотный 57 (1:1). Дзагоев 62 (1:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Абазов (Мелкадзе, 59), Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63)
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Березуцкий А., Игнашевич, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Миланов, Головин (Дзагоев, 57), Чалов (Витиньо, 57), Оланаре
Предупреждения:
нет - Васин, 86
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Петровский, Текстовая трансляция