Миодраг Божович: «Спартак» был лучше и заслуженно выиграл
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович пообщался с журналистами после поражения от «Спартака» в матче 5-го тура РФПЛ (0:2).
«Спартак» был лучше и заслуженно выиграл. Хотя мы какую-то остроту в атаке создали, была пара очень хороших моментов. Эту игру надо оставить позади теперь и смотреть вперед. Мы сыграли хорошо, но у нас не получался контроль мяча, больше играли назад и поперек», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».
Матч
Голы
Промес 20 (1:0). Зе Луиш 84 (2:0).
Состав
Спартак: Селихов, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Тигиев, Джикия, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Промес, Самедов, Зе Луиш
Арсенал: Габулов, Беляев, Альварес, Денисов, Чаушич, Берхамов (Боурчану, 21), Максимов (Горбатенко, 62), Александров, Ткачёв, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77)
Предупреждения:
Тигиев, 24; Самедов, 63 - Альварес, 45; Денисов, 75; Беляев, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция