Миодраг Божович: «Спартак» был лучше и заслуженно выиграл

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович пообщался с журналистами после поражения от «Спартака» в матче 5-го тура РФПЛ (0:2).

«Спартак» был лучше и заслуженно выиграл. Хотя мы какую-то остроту в атаке создали, была пара очень хороших моментов. Эту игру надо оставить позади теперь и смотреть вперед. Мы сыграли хорошо, но у нас не получался контроль мяча, больше играли назад и поперек», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».