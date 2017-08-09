Руслан Абазов: С «Зенитом» «Тосно» играл получше, чем с ЦСКА

Защитник «Тосно» Руслан Абазов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2).

- У ЦСКА более мастеровитые, обученные ребята. Они пытаются играть по ширине, раскатывать команды. У них мяч очень быстро ходил, и мы устали в первом тайме. Если мяч у одной команды постоянно - тяжело передвигаться. Нам немножко не хватило сил во втором тайме. Сначала у нас была травма, потом замен не осталось, и Буйволов играл с перевязанной головой. У кого-то еще судороги были. Дальше ЦСКА играл на классе.

- С чем связываете первый пропущенный гол? Только из раздевалки вышли.

- Усталость, скорее всего. Вышли с холодной головой, начинали все заново, потом ошибка и дальше было тяжело.

- «Тосно» освоился в РФПЛ?

- Во-первых, календарь сложный: «Зенит», ЦСКА. Нам тяжело приходится, тем не менее это очень большой опыт. В дальнейшем нам это поможет.

- С кем играть сложнее: с ЦСКА или «Зенитом»?

- Сложно сказать, но с «Зенитом», кажется, мы выглядели получше. Со стороны кажется, будто «Зенит» хуже выглядел, но на самом деле это не так. Оба матча мы проиграли, так что вам виднее.

- В отличие от игры с «Зенитом» вы отыгрались. Что помешало удержать счет?

- Это класс. У нас мало опытных игроков. В ЦСКА игроки доигрывают на классе. Нас не хватает, а эти люди умеют правильно распределять свои силы. Исполнители совсем другие.

- В прошлом матче вратарь ЦСКА дважды ошибся. Говорили друг другу, что надо больше бить?

- Тренерский штаб полностью разобрал, ни для кого не секрет, как играет ЦСКА. Нам рассказали, кто как может и что будет делать, - передает слова Абазова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 5-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» уступил ЦСКА со счетом 1:2. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре открыл счет на 49-й минуте, однако «Тосно» сумел отыграть один мяч благодаря голу Антона Заболотного. Победный мяч на свой счет записал Алан Дзагоев.

После пяти туров ЦСКА с 9 очками располагается на 4-й строчке. «Тосно», который набрал 3 очка, на 12-м месте.

Следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Локомотива» 13 августа. ЦСКА 12 августа сыграет со «Спартаком».