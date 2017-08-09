Курбан Бердыев: Выражаю соболезнования близким болельщика, который скончался
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча с «Локомотивом» (1:1) выразил соболезнования в связи со смертью болельщика на сегодняшней игре 5-го тура РФПЛ.
– Хочется выразить соболезнования близким болельщика, который скончался.
– Что случилось в эпизоде с голом?
– Там был рикошет. Дело случая. Позиция была правильная, но был рикошет и мяч попал Кверквелии. Нужно было реализовывать свои моменты при счете 1:0, – цитирует специалиста «БИЗНЕС Online».
Матч
Голы
Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)
Предупреждения:
Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84
Удаления:
Жонатас, 52 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция