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Курбан Бердыев: Выражаю соболезнования близким болельщика, который скончался

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча с «Локомотивом» (1:1) выразил соболезнования в связи со смертью болельщика на сегодняшней игре 5-го тура РФПЛ.

– Хочется выразить соболезнования близким болельщика, который скончался.

– Что случилось в эпизоде с голом?
– Там был рикошет. Дело случая. Позиция была правильная, но был рикошет и мяч попал Кверквелии. Нужно было реализовывать свои моменты при счете 1:0, – цитирует специалиста «БИЗНЕС Online».

Матч

Рубин - Локомотив - 1:1 (0:0)

Голы

Жемалетдинов 62 (1:0 - пен.). Кверквелия 90 (1:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 82), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 66), Азмун, Жонатас

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Миранчук А., Тарасов (Галаджан, 75), Баринов (Корян, 67)

Предупреждения:

Азмун, 37; Жонатас, 37; Рыжиков, 90 - Миранчук А., 37; Денисов И., 51; Баринов, 61; Игнатьев, 84

Удаления:

Жонатас, 52 - нет

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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